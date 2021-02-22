В аптеці кілька чоловіків придбали медпрепарат без рецепта лікаря, після чого почали знімати дії провізорів на мобільні телефони та блокувати роботу установи.

У Харкові поліція затримала 20 учасників конфлікту зі стріляниною, який стався 21 лютого біля аптеки в Індустріальному районі міста.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що 21 лютого до поліції надійшла інформація про те, що в одній з аптек, розташованих на проспекті Олександрівському, декілька чоловіків зайшли до приміщення та придбали два блістери медичного препарату "Кодетерп" без рецепта лікаря. Потім вказані особи почали знімати дії провізорів на мобільні телефони, ображати їх та блокувати роботу аптеки.

"Через деякий час біля аптеки зібралися близько 30 громадян. Вони намагалися із застосуванням фізичної сили вигнати відвідувачів аптеки. В результаті конфлікту невідома особа здійснила кілька пострілів та пошкодила автомобіль громадян", - йдеться в повідомленні.

Працівники відділу поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 25 до 40 років.

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Слідчим відкрито два кримінальні провадження - за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Препарат Кодетерп: що відомо

Кодетерп - засіб, що застосовується при кашлі та застудних захворюваннях. 1 таблетка містить кодеїну фосфату у перерахуванні на кодеїн 8 мг, терпінгідрату 250 мг, натрію гідрокарбонату 250 мг. У разі тривалого застосування у високих дозах можливий розвиток залежності. Препарат має відпускатися за рецептом лікаря.

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Автор: Світлана Макринська