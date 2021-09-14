Дівчині усього 18 років, вона гуляла зі свою донькою та зустріла подругу з пляшкою алкоголю.

На Херсонщині п'яна 18-річна матір "відключилася" поряд зі своєю двомісячною дитиною. Дівчині стало зле у парку після того, як її пригостили горілкою. Горе-матір не могла подбати про доньку, яка знаходилася у візку.

Про це прес-служба поліції Херсонської області повідомила у Facebook.

Інцидент стався у Каховці, небайдужі мешканці міста побачили, що у парку знаходиться дівчина з візком, у якому знаходилось немовля. Вона була з видимими ознаками алкогольного сп'яніння. Громадяни звернулися до поліції.

Правоохоронці виїхали на місце інциденту та дійсно побачили дівчину з немовлям.

"Вдалося встановити особу дівчини. Це 18-річна місцева жителька. З її двомісячною донькою було все добре. Мати не могла подбати ні про себе, ні про доньку. У дівчини були ознаки сильного алкогольного сп’яніння, тож поліцейські викликали швидку", - повідомила прес-служба.

Окрім цього, правоохоронці зателефонували родичам п'яної матері, яка "відключилася" поряд з немовлям. За двомісячною дитиною приїхали її батько та бабуся. Згодом медики надали 18-річній дівчині допомогу та вона змогла розповісти, що з нею сталося.

Читайте також"Справжній звір": на Луганщині третій тиждень безуспішно шукають маніяка (фото)"З її слів, під час прогулянки з двомісячною донькою вона зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало зле", - додали правоохоронці.

Поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських прав, з горе-матір'ю провели профілактичну бесіду.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові сильно травмувалася однорічна дитина, яка випала з вікна. Дівчинку залишили без нагляду, батьки пішли у справах, а за їх маленькою донькою мали слідкувати знайомі.

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Автор: Поліна Кузенко