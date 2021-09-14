Батьки залишили її зі знайомими.

Поліція Харкова встановлює обставини падіння однорічної дівчинки з вікна третього поверху.

Як інформує відділ комунікації поліції Харківської області, повідомлення про госпіталізовану до лікарні однорічну дитину надійшло 12 вересня від медиків.

Попередньо встановлено, що того дня батьки дитини залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих.

"Близько 20:00 вона випала з вікна кухні", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що квартира розташована на третьому поверсі будинку на проспекті Індустріальному. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

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Нагадаємо, що раніше у Харкові зняли на відео, як голий чоловік посеред вулиці кидався на людей. Також у Харкові маленьку дівчинку прив'язували до ліжка старими колготками у реанімації та не пускали до неї батьків.

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Автор: Надя Пришляк