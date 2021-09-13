В ході переговорів правоохоронцям вдалося переконати чоловіка віддати їм гранату.

На Херсонщині поліцейські затримали 45-річного чоловіка, який погрожував підірвати власний будинок в смт Іванівка.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Відзначається, що в ході тривалих переговорів поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет. Громадянина затримали.

"В ході огляду в його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські проводять огляд домоволодіння підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.

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Що відомо про затриманого і його погрози

Сьогодні близько 04:22 до поліцейських надійшла інформація про те, що в смт Іванівка Херсонської області 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю.

Чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію. Чоловік зачинився на другому поверсі будинку та відмовлявся виходити.

Інший інцидент, пов'язаний із загрозою підриву житлового будинку

8 вересня в Києві затримали чоловіка, який надав поліції неправдиву інформацію про наявність вибухового пристрою в підвалі житлового будинку заради розваги.

Правоохоронці евакуювали з будинку понад 50 мешканців. Поліцейські ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію будівлі та жодних небезпечних та підозрілих предметів не виявили. Протягом доби оперативники встановили особу та затримали підозрюваного.

Автор: Світлана Макринська