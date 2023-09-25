Зловмисники намагалися незаконно ввезти в Україну нові гаджети. Сума контрабанди складала на майже 2,8 млн гривень.

У Львівській та Чернівецькій областях на пунктах пропуску прикордонники виявили незаконні чотири різні партії смартфонів IPhone 15, які намагалися ввезти в Україну без декларування.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram. Зокрема, прикордонники виявили та унеможливили спробу незаконних ввезень нових моделей смартфонів IPhone 15 у Львівській та Чернівецькій областях.

"Чотирьом спробам ввезення незадекларованих IPhone 15 Pro Max на майже 2,8 млн гривень запобігли прикордонники в пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Шегині" та "Порубне". В усіх випадках чоловіки потайки намагалися ввезти яблучні гаджети в Україну, не декларувавши їх", - йдеться у повідомленні.

Apple презентувала нові iPhone 15

Як повідомляв УНІАН, Apple офіційно представила лінійку iPhone 15 в середині вересня, а вже 22 вересня у світі відбувся старт продажів чотирьох нових моделей смартфонів від Apple - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Головною зміною став перехід на кабель зарядки USB-C у всіх моделях.

Одночасно з цим українські ритейлери відкрили передзамовлення на нові моделі від Apple, через що стали відомі ціни та дата початку продажів в Україні.

Новий iPhone 15 можна купити за такими цінами:

Версія на 128 GB від 42 499 грн;

версія на 256 GB від 47 499 грн;

версія на 512 GB від 57 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Plus стартують від: версія на 128 GB - від 47 499 грн; версія на 256 GB - від 52 499 грн; версія на 512 GB - від 62 499 грн.

Дорожча версія iPhone 15 Pro обійдеться в таку суму: версія на 128 GB - від 53 499 грн; версія на 256 GB - від 58 499 грн; версія на 512 GB - від 68 499 грн; версія на 1 ТБ - 78 499 грн.

Версія з розширеним об'ємом пам'яті iPhone 15 Pro Max в Україні коштує: версія на 256 GB - від 63 499 грн; версія на 512 GB - від 73 499 грн; версія на 1 TБ - від 83 499 грн.

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