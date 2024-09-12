Наразі витік вдалося локалізувати.

У Києві через прорив водопроводу під проїжджою частиною, автівка провалися під асфальт, повідомляє Telegram-канал "Київ24".

"Через зливу та витік автомагістралі автомобіль Toyota частково провалився під асфальт напроти Голосіївського райвідділку. У КМДА розповіли, що нині поліція шукає власників авто, які були припарковані поруч", - зазначили у повідомленні.

У КМДА натомість заявили, що фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік на розі вулиць Голосіївської та Горяної.

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"Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною. Тиск води в Голосіївському районі відновлено. На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції", - розповіли в КМДА.

Там також додали, що через прорив водопроводу, рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох в напрямку проспекту Голосіївського.

"За інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16. Фахівці направили автоцистерну з питною з питною водою, яка знаходиться за адресою: вул. Голосіївська, 12. Наразі триває відкачування води, для початку ремонтних робіт", - підкреслили в КМДА.

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Напередодні Віталій Кличко повідомив, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" завершені. То ж у четвер, 12 вересня, повинні відновити повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки".

Тим часом в КМДА розповіли, чи є загроза для киян на тлі техногенної катастрофи, з викидом хімічних речовин в річку Сейм на території РФ. Так, там запевнили, що наразі ситуація з водою у Києві не викликає занепокоєнь, а у столиці є необхідні засоби, щоб подолати наслідки забруднення, якщо вони виникнуть.

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