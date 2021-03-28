У Печерському районі столиці через аварію на трубопроводі без теплопостачання залишилися 133 будинки.
Як повідомляє прес-служба КМДА, аварійна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу, яке сталося сьогодні о 13:50 на вул. Рибальській, 13.
Пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню відразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП «Київтеплоенерго».
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Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасово припинені для 133 будинків.
Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений в 1974 році.
Як повідомляє "Київ Оперативний", на місці прорив труби утворився величезний гейзер.
Люди в мережі опублікували відео, на якому видно стрімкий фонтан.
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