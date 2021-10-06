Ярославський вважає за необхідне повернути в потяги поліцію.

Кандидат у мери Харкова, юрист Денис Ярославський розповів, як його у нього вкрали особисті речі й техніку під час поїздки в нічному поїзді "Укрзалізниці".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це сталося, ймовірно, вночі в поїзді зі столиці до Харкова.

"Звернув увагу, що у мене на столі пропала сумка з Макбуком, документами, грошима, особистими речами... Проспав, буває", - сказав він.

Ярославський нагадав, що раніше в Україні йшлося про повернення співробітників поліції в потяги. "На жаль, розмови так і залишилися розмовами. Тому ось ця ось вся тварюка, яка їздить, поки люди сплять, заходить, відкриває ключами - без різниці, купе, СВ або плацкарт, і обкрадає всіх інших, залишається безкарною", - заявив він.

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Також він висловив сподівання, що МВС поверне на маршрути співробітників поліції. "А наша багата УЗ поставить камери спостереження в поїздах", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше пасажирка "Укрзалізниці" заявила про спробу зґвалтування в поїзді: реакція провідниці її вразила.

Пізніше відома актриса обурилася "сервісом" від "Укрзалізниці" і показала фото.

Автор: Юрій Годован