В Одесі в пункт обігріву увірвалися зловмисники і побили бездомних, які там перебували.
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Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, НП сталася в ніч на 28 січня.
Зазначається, що о 3:00 надійшло повідомлення з пункту обігріву, розташованого на Куликовому полі.
«До волонтерського намету обігріву увійшли молодики, які почали бити бездомних і псувати майно. Вже через кілька хвилин на місце подій прибув екіпаж правоохоронців», - йдеться в повідомленні.
Побачивши поліцію та охоронців (співробітників департаменту), зловмисники втекли, але їх було затримано приблизно за кілометр від пошкодженого намету.
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