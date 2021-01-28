Підозрюваних затримали за кілометр від пошкодженого намету.

В Одесі в пункт обігріву увірвалися зловмисники і побили бездомних, які там перебували.

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Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, НП сталася в ніч на 28 січня.

Зазначається, що о 3:00 надійшло повідомлення з пункту обігріву, розташованого на Куликовому полі.

«До волонтерського намету обігріву увійшли молодики, які почали бити бездомних і псувати майно. Вже через кілька хвилин на місце подій прибув екіпаж правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

Побачивши поліцію та охоронців (співробітників департаменту), зловмисники втекли, але їх було затримано приблизно за кілометр від пошкодженого намету.

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Автор: Лариса Козова