Підозрюваному суд вже обрав запобіжний захід.

На Рівненщині заарештовано чоловіка, підозрюваного у вбивстві вагітної 20-річної дружини.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури. За даними слідства, вночі 6 квітня між нетверезим 27-річним чоловіком та його 20-річною вагітною дружиною виник черговий конфлікт на ґрунті ревнощів.

"Подружжя у цей час перебувало у селі Дроздинь Сарненського району у батьків жінки. Чоловік у ході конфлікту вдарив кілька разів дружину ножем в шию. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події ще до приїзду медиків, а чоловіка затримали за кілька годин на околиці села", - йдеться у повідомленні.

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Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, а сьогодні, 7 квітня, Рокитнівський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою, без права внесення застави.

За інформацією прокуратури, свою вину чоловік визнає частково, переконує, що вбивати дружину не хотів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років, а то й довічне ув'язнення.

Нагадаємо, увечері 6 квітня повідомлялося, що у Рівненській області під час сварки чоловік зарізав свою вагітну дружину. Після злочину до поліції звернулась матір загиблої.

Цікаві кримінальні новини - про що повідомлялося

У березні стало відомо, що у селі Підгорне Одеської області чоловік зарізав дружину-інваліда, яка останні 25 років була прикута до ліжка, й за якою він доглядав. Потім зловмисник невдало намагався перерізати собі вени. Після цього чоловік пішов у хлів й повісився на балці.

У подружжя є діти. За даними правоохоронців, діти загиблих перебували за межами Батьківщини.

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