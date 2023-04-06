Про вбивство у поліцію повідомила матір 20-річної жінки.

У Рівненській області під час сварки чоловік убив свою вагітну дружину. До поліції за даним фактом звернулась матір жінки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Рівненській області. "Близько першої години ночі шостого квітня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 54-річної жительки села Дроздинь, що від завданих ножових поранень зятем померла її 20-річна донька", - розкрили подробиці у Нацполіції.

Поліцейські встановили, що між подружжям виникла сварка. Після цього 27-річний чоловік взяв на кухні ножа, зайшов до спальні дружини і завдав їй три удари в шию. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.

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"Зловмисник, який був у стані алкогольного сп’яніння, із місця події втік - його на околиці села розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції", - зазначається в повідомленні.

За фактом вбивства поліцейські відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення. Підозрюваного вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Вбивства в Україні

У лютому на Харківщині двоє 16-річних хлопців убили двох жінок. Їхні тіла виявили на березі річки в одному з сіл Чугуївського району.

А 14 березня на Одещині чоловік вбив дружину-інваліда та вчинив самогубство. Жінка останні 25 років була прикутою до ліжка, за нею доглядав чоловік.

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