Вона незаконно відвідувала Крим восени 2017 року.

В Україну не пустили російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Росіянку виявили в пункті пропуску "Бориспіль", вона прилетіла в Україну рейсом з Абу-Дабі.

З’ясувалося, що восени 2017 року жінка відвідувала АР Крим для зйомок в серіалі "Улётный экипаж" для телеканалу СТС. Тоді вона скористалася авіасполученням "Санкт-Петербург – Сімферополь".

Прикордонники заборонили акторці в‘їзд в Україну терміном на 3 роки.

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Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну російську акторку Любов Рєзіну.

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