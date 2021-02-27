Слідчі Голосіївського району відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

У Києві на вулиці Ямській 25 лютого сталася стрілянина серед активістів, які пікетували будівництво в Голосіївському районі.

Інцидент стався біля будівельної ділянки, яка з 2007 року знаходиться в офіційній оренді у ТОВ "Будівельне об'єднання "Мрія" (компанія "Де Резорт Девелопмент" виступає девелопером проекту).

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Як повідомили в відділі комунікації поліції Києва, за попередньою інформацією, 25 лютого група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла. Постраждалих немає. На виклик виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Для затримання правопорушників у столиці ввели спеціальну поліцейську операцію, в ході якої затримали два автомобілі стрільців: один у Києві, другий за межами столиці.

Слідчі Голосіївського району відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

У компанії забудовника ТОВ "Де Резорт Девелопмент" прокоментували інцидент, зазначивши, що це були внутрішні розборки псевдо активістів за право "стягувати данину" із забудовника.

"На наш погляд те, що сталося 25 лютого (стрілянина на вулиці, - УНІАН), це швидше за все схоже на розборки всередині псевдо активістів за право «тиснути» на забудовника. Тому що це не наша охорона, яка знаходилася всередині будівельного майданчика. Це якісь невідомі нам люди з закритими обличчями, в спортивних костюмах. Хто з них хто – визначити складно. Нам здається, що вони просто намагалися поділити між собою право «стягувати данину» з забудовника. Неодноразово вони приїжджали до нас на будівельний майданчик, організовано на мікроавтобусах, із закритими обличчями та з незрозумілими предметами в руках – чи то кийками, чи то арматурою. Спочатку ці "активісти" ідентифікували себе як члени громадського об'єднання "Твердиня і порядок". На наше прохання викласти в письмовому вигляді наявні до нас претензії або вимоги, або офіційно ознайомитися з документами на будівництво, вони не реагували і не йшли ні на який контакт. Мабуть, це не те, що їх цікавило", - зазначив юрист компанії "Де Резорт Девелопмент" Костянтин Локарєв.

Попри наявність дозвільних документів, починаючи з лютого 2021 року невідомі особи періодично з'являються на в'їзді в будівельний майданчик, блокуючи проїзд техніки.

Як зазначили в компанії забудовника, зазначені факти були викладені в заявах про можливе вчинення кримінального правопорушення, які подали в Голосіївське управління ГУ Нацполіції в місті Києві. Але за вказаними заявами, наскільки відомо, відомості до реєстру досудових розслідувань не були внесені всупереч положенням статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України.

"У нашої компанії і у компанії землевласника "Мрія" є всі необхідні дозвільні документи – містобудівні умови і обмеження, технічні умови, експертиза проекту, дозвіл на будівництво, картка на порушення благоустрою і т.п. Це будівництво ведеться абсолютно законно згідно з генеральним планом м. Києва, в межах отриманих містобудівних умов і обмежень. Попри це починаючи з квітня минулого року і більш посилено та інтенсивно в лютому цього року ми зіткнулися з появою, на наш погляд, дивних активістів, які всупереч наданим документам і посиланням на дозвільну документацію у відкритих реєстрах, почали блокувати в'їзд на будівельний майданчик, роблячи, по-перше, не можливим нормальне проведення будівельних робіт, а по-друге, завдавши таким чином збитків підряднику через простій цементовозів. Крім того, ці «активісти» завдали шкоди майну девелопера – зламали кілька секцій металопрофільного паркану", - повідомив Костянтин Локарєв.

Довідка УНІАН. У лютому 2020 року Департамент містобудування та архітектури КМДА своїм указом видала ТОВ "Будівельне об'єднання "Мрія "(землекористувач) і ТОВ "Де Резорт Девелопмент" (забудовник) ГУО на проектування будівництва багатофункціонального комплексу з паркінгом по вул. Казимира Малевича, 32 (колишня вул. Василя Боженка, 32) в Голосіївському районі Києва.

На підставі отриманих містобудівних умов і обмежень та інших вихідних даних (технічних умов) був розроблений проект «будівництво багатофункціонального комплексу з паркінгом по вул. Казимира Малевича (колишня вулиця Боженка), 32 в Голосіївському районі м.. Києва». Зазначена проектна документація пройшла експертизу і була затверджена наказом забудовника і девелопера.

У березні 2020 року забудовником та девелопером спільно було подано та зареєстровано органами державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на земельній ділянці ІУ 010200730189 (посилання на Реєстр дозвільних документів).

Після цього, забудовником було отримано картку на порушення благоустрою від Департаменту міського благоустрою КМДА для встановлення огорожі (будівельного паркану) на період підготовчих робіт - №20010053-Гл з червня 2020 року.

8 грудня 2020 року забудовником спільно з девелопером отримано від Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвіл на виконання будівельних робіт за проектом, а в лютому 2021 року була оформлена картка на порушення благоустрою на період будівельних робіт (№21010006-Гл).

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Автор: УНІАН