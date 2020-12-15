Проводиться демонтаж електроопор, що впали.

Рух на Шулявському шляхопроводі в Києві перекритий в обох напрямках.

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

«Рух на Шулявському шляхопроводі перекритий в обох напрямках. Проводиться демонтаж електроопор», - йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Також проводиться обстеження інших опор на мосту.

Кличко наголосив, що винні мають понести кримінальну відповідальність.

"Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту ", - написав міський голова у своєму Telegram-каналі.

Шулявський міст в Києві: падіння стовпів у вівторок

Минулого року було проведено реконструкцію Шулявської розв'язки.

Сьогодні, 15 грудня, столична поліція попередила водіїв, що у зв'язку з падінням стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі рух обмежено у напрямку станції метро Дорогожичі.

Також у КМДА повідомили, що змінено маршрути слідування тролейбусів №№30, 27, 22 та 42 через пошкодження контактної мережі на Шулявському шляхопроводі.

Так, тролейбус №30 курсує наразі в обидва напрямки через Повітрофлотський пр-т – станцію метро "Лук’янівська" – станцію метро "Дорогожичі".

Рух інших тролейбусів організовано: маршруту №22 - до вул. Дегтярівська та Індустріального шляхопроводу; № 27 - ст. м. "Почайна" - вул. Дегтярівська; мар-т №42 - до Індустріального шляхопроводу.

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Автор: Андрій Василюк