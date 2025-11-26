Він був викликаний до НАБУ як свідок.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров надав пояснення слідчим Національного антикорупційного бюро України як свідок у справі про так званий бек-офіс, організований підозрюваниим у масштабній корупції бізнесменом Тимуром Міндічем. Про це у коментарі "Українській правді" повідомила пресслужба секретар РНБО.

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", - йдеться у заяві відомства, яку цитує УП.

При цьому у пресслужбі уточнили, що Умєров давав свідчення в НАБУ ще вчора, 25 листопада.

Відео дня

Справа Міндіча

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики розповів, що можливо, був витік інформації або співпадіння, але частина людей, яка входить до цієї організації, за день до розголошення справи заїхала в Україну, перетнула кордон, а Міндіч виїхав з країни.

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк, який може бути причетним до витоку даних досудового розслідування, звільнився з посади за власним бажанням. Сам він пояснив, що ухвалив з тим, щоб уникнути будь-яких спекуляцій щодо впливу на перебіг та результати службового розслідування.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголосило в розшук українського бізнесмена Тімура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана. Віповідна інформація зʼявилася на сайті МВС.

На сайті також зазначається, що особи, які переховуються від органів досудового розслідування, зникли 20 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: