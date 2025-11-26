Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров надав пояснення слідчим Національного антикорупційного бюро України як свідок у справі про так званий бек-офіс, організований підозрюваниим у масштабній корупції бізнесменом Тимуром Міндічем. Про це у коментарі "Українській правді" повідомила пресслужба секретар РНБО.
"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", - йдеться у заяві відомства, яку цитує УП.
При цьому у пресслужбі уточнили, що Умєров давав свідчення в НАБУ ще вчора, 25 листопада.
Справа Міндіча
Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики розповів, що можливо, був витік інформації або співпадіння, але частина людей, яка входить до цієї організації, за день до розголошення справи заїхала в Україну, перетнула кордон, а Міндіч виїхав з країни.
Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк, який може бути причетним до витоку даних досудового розслідування, звільнився з посади за власним бажанням. Сам він пояснив, що ухвалив з тим, щоб уникнути будь-яких спекуляцій щодо впливу на перебіг та результати службового розслідування.
Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголосило в розшук українського бізнесмена Тімура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана. Віповідна інформація зʼявилася на сайті МВС.
На сайті також зазначається, що особи, які переховуються від органів досудового розслідування, зникли 20 листопада.