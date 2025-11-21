Чиновник пішов у відставку за власним бажанням.

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням.

Про це повідомила УНІАН речник САП Ольга Постолюк. Вона зазначила, що 14 листопада Синюк звільнений за власним бажанням.

"Відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - сказала вона.

Відео дня

При цьому вона зазначила, що у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом.Також триває службове розслідування, розпочате керівником САП.

Синюк, який може бути причетним до витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП щодо масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, яку ще називають "Міндічгейт" та низці інших справ, сказав у коментарі Суспільному, що це рішення він ухвалив з тим, щоб уникнути будь-яких спекуляцій щодо впливу на перебіг та результати службового розслідування.

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на перебіг службового розслідування і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", - прокоментував Синюк.

Корупція в енергетиці

Раніше в ЗМІ була інформація про ймовірну причетність Синюка до витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП щодо масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

Журналіст Михайло Ткач зазначав, що Синюк неодноразово зустрічався з людьми, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем, котрий фігурує у справі про корупційні схеми у сфері енергетики.

Детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

За даними слідства, упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а також в "оборонці" – через вплив на Умєрова.

Міндіч виїхав з України 10 листопада, за кілька годин до обшуків НАБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: