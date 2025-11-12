Гроші за ці бронежилети держава все ж не заплатила.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко підтвердила інформацію про те, що український бізнесмен Тимур Міндіч, якому раніше НАБУ оголосила про підозру, тиснув на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівлі ізраїльських бронежилетів.

За її словами, взимку Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив тендер на закупівлю 75 тисяч бронежилетів на загальну суму 1,6 млрд грн. Його виграла невідома компанія "Фортеця захисту", яка запропонувала найнижчу ціну.

"Те, що її не законтрактували, лише справа випадку – у компанії не знайшлось ліцензії на продаж. Зате такі ліцензії були в українських виробників. І замість підтримати українського виробника, ДОТ скасував торги – бо вибрав не інтереси українського виробника, а конкретного Міндіча", – пояснила Ніколаєнко.

Вона додала, що через місяць було оголошено новий тендер на 200 млн грн. І його виграла інша невідома компанія, яку викупили за два дні до тендеру. За словами журналістки, ця компанія представила такий же зразок бронежилета, який раніше надавала "Фортеця захисту".

"Що було далі? Ну звісно ж. Компанія провалила перші черги поставок, в Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське гівно – яке прострілювалось і було косо пошите. І кожну нараду з ДОТ я гавкала, то коли ж вони розірвуть цей контракт. ДОТ робив камʼяне обличчя. Вони зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло чому. Цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати Міндіча", – додала Ніколаєнко.

За її словами, контракт врешті розірвали, однак це відбулося в останній день. Також держава не заплатила гроші за ці бронежилети.

"Кейс з бронежилетами став чи не ключовим елементом дослідження Незалежної антикорупційної комісії NAKO щодо корупційних ризиків в закупівлях речового майна.

Там ще багато такого ж нудного, не про імена. Але тепер ви будете знати, що придовбавшись якраз до нудного, і можна виграти", – сказала Ніколаєнко.

Зрив постачання бронежилетів до України: що відомо

Раніше журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомляла, що тривалий час лідером ринку бронежилетів в Україні виступала компанія "ТЕМП-3000". Компанія мала найнижчу ціну, що дозволяло їй вигравати у тендерах. Однак у грудні 2024 року на ринку зʼявилася компанія "Фортеця захисту", зі статутним капіталом 500 грн, яка запропонувала найнижчу ціну. За даними журналістки, компанія виступала дистриб'ютором ізраїльської компанії "Masada Armour Soy", з якою уклала договір у жовтні 2024 року.

Після перевірки виявилося, що компанія не надала необхідної ліцензії на виробництво засобів індивідуального захисту, через що ДОТ скасували торги. Через це українська армія недоотримала критично важливі засоби захисту. Якщо на початку 2024 року потреба становила 80 тисяч бронежилетів, то на початку 2025-го вона зросла до 150 тисяч. Водночас 3 мільярди гривень, виділені на їх закупівлю, залишилися неосвоєними.

Також у січні 2025 року НАБУ розпочало кримінальне провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова через можливе зловживання владою. ЗМІ тоді зазначали, що причиною цьому стала відмову продовжити контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

