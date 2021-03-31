30 березня водолази дістали з води тіла загиблих.

У Черкаській області батько з сином скоїли самогубство, втопившись у кар’єрі в автомобілі.

Читайте такожВ Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинкуЯк повідомляє поліція Черкаської області, 30 березня водолази дістали із води тіла загиблих мешканців Сміли.

За день до цього жінка заявила про зникнення рідних. Вона розказала поліцейським, що 28 березня її 58-річний чоловік та 34-річний син, виїхали на автомобілі ВАЗ-2115 до Ватутіного, Звенигородського району, а на вечір зв'язок із ними був відсутній.

Жінка підозрювала страшне, бо отримала від чоловіка «прощальне» повідомлення.

«Правоохоронці «вийшли» на слід протекторів шин від авто, які закінчувалися на обриві кар’єру, що були аналогічними до того, на якому пересувалися чоловіки. Тоді на місце події викликали водолазів Смілянської рятувальної служби, які обстежили дно кар’єру та на глибині близько 20 метрів виявили ВАЗ-2115 із загиблими. Транспортний засіб підняли на поверхню з допомогою автокрану», – повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (позначка зникнення безвісти).

«Відомо, що батько та син вчинили самогубство. Причину вчинку поки з'ясовують слідчі», – додали у поліції.

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Автор: Катерина Шварц