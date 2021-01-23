У січні поточного року чоловік за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових акцій протесту і, зокрема, так званого «тарифного майдану».

Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність жителя Херсонщини, який входить до агентурного апарату ФСБ РФ та афілійованого з нею так званого «МДБ ЛНР» і провадив діяльність з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

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Як повідомляється на сайті СБУ, у межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що у січні 2021 року через закритий канал зв’язку агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових акцій протесту і, зокрема, так званого «тарифного майдану». Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів.

Раніше співробітники СБУ задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір тенденційної інформації щодо кризових явищ в соціально-економічній сфері. За задумом російських спецслужб, це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні.

У лютому 2020 року під час перебування у Сімферополі за завданням кураторів фігурант провів зустрічі з представниками «влади АРК», зокрема так званим «головою Республіки Крим» Сергієм Аксьоновим.

Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої «МДБ ЛНР» і отримав псевдонім «Джигурда».

Триває досудове слідство за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вікторія Токарєва