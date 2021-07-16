Правоохоронці вилучили тротилові шашки, реактивні протитанкові гранати, гексоген, набої.

У Запорізькій області СБУ виявила три схрони з боєприпасами та вибухівкою.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.

Зазначається, що схрон був прихований у лісосмузі поблизу одного із селищ. Зокрема, правоохоронці вилучили тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг, 15 реактивних протитанкових гранат, 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН, 20 г гексогену, 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

У другому схроні, який був облаштований у лісосмузі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", виявлено пластичну вибухову речовину вагою 120 г, 8 підривачів, детонуючий шнур, 2 реактивні протитанкові гранати, 3 гранати Ф-1 і РГД-5, 9 магазинів до автоматичної зброї, майже 2 тис. патронів різного калібру.

Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД, майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Автор: Світлана Макринська