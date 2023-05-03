Він публічно вибачився та заявив, що нібито просто "тупанув".

Скандальний блогер з нікнеймом Si Surik знайшов воїна ЗСУ Бориса, якого показово облаяв та принизив під час свого недолугого пранку.

Як повідомив сам тіктокер в Istagram, він знайшов українського воїна зі свого резонансного ролика, щоб особисто вибачитися за свої дії. Схоже, військовий не очікував цього, але потиснув блогеру руку.

"Це було по-скотськи з мого боку, тому я хочу вибачитися перед тобою як перед людиною, не важливо чи ти військовий. Я реально поважаю людей, але я тупанув та наробив дурниць. Хочу вибачитися перед тобою", - сказав блогер.

Відео дня

Воїн на відео підтвердив, що вибачає горе-тіктокера. Водночас блогер заявив, що також вибачається перед усією країною за свій невдалий пранк.

"Друзі, ми всі - побратими. Нам треба поводитися добре та гідно. Ми живемо у вільній країні. Борис з першого дня війни, як виявляється, реально красунчик - копав окопи, тримав позиції, був у Києві. Йому за це велика повага. Борисе, ти красунчик, щоб Росія на нас не хайпилася. Я хочу, щоб все було добре", - сказав блогер.

Після цього він заявив, що відкриває збір на допомогу ЗСУ. Про це обіцяє звітувати публічно. Ролик закінчує гаслом "Слава Україні!" російською.

Втім, в описі до відео блогер несподівано перейшов на українську. Він заявив, що "треба завжди залишатися людиною, кожен заслуговує на другий шанс". Тому він готовий довести, що не тільки є пранкером, але й людиною.

"Я завжди готовий допомогти своїй країні та нашим хлопцям, які захищають нашу Україну. Слава Україні! Героям слава", - зазначив блогер.

Невдалий пранк з воїном ЗСУ

Кілька днів тому в TikTok з'явилося відео, на якому блогерзневажив українського воїна. Тіктокер підійшов на вулиці Києва до чоловіка з елементами військової форми зі словами: "Валеро, брате, привіт. Ми вчора з тобою бухали".

"Яке "я з тобою бухав", дядьку?... Я воював", - сказав воїн.

"Ти серйозно? І що?... Ти розумієш, що ведеться відеоспостереження? Давай, йди нах*й звідси", - сказав тіктокер зі зневагою.

Вже за кілька годин пранкер поплатився за свої дії. Він різко змінив свою позицію щодо недолугого пранка за участю українського воїна. Він записав відеозвернення до героя ролика та всіх військових ЗСУ, у якому перепросив за свій вчинок.

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