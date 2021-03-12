Тиснява біля секонд-хенду в Києві / скріншот

У Києві кілька десятків потенційних покупців влаштували штовханину біля секонд-хенду через привіз нового товару.

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Інцидент стався біля станції метро «Харківська».

«Новий привіз товарів ... зробив справжній ажіотаж. Величезний натовп під час відкриття магазину буквально вламується всередину, штовхаючи один одного», – йдеться у підписі до відео.

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Автор: Катерина Шварц