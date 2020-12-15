Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах.

На Шулявському мосту в Києві, який недавно відкрили після ремонту, впало одразу три електроопори. Рух транспорту уповільнено.

Про це повідомляє Київ оперативний та Киев сейчас у Telegram.

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Електричні стовби впали, спершись на захисні огородження мосту.

Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах.

Як свідчать дані Google Maps, величезні затори тягнуться уздовж вулиці Довженка з перехрестя Молдовської в бік вулиці Вадима Гетьмана до перехрестя з вулицею Олекси Тихого.

«Тягнучки» утворилися на об’їзді району мосту з проспекту Перемоги.

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Автор: УНІАН