На Шулявському мосту в Києві, який недавно відкрили після ремонту, впало одразу три електроопори. Рух транспорту уповільнено.
Про це повідомляє Київ оперативний та Киев сейчас у Telegram.
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Електричні стовби впали, спершись на захисні огородження мосту.
Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах.
Як свідчать дані Google Maps, величезні затори тягнуться уздовж вулиці Довженка з перехрестя Молдовської в бік вулиці Вадима Гетьмана до перехрестя з вулицею Олекси Тихого.
«Тягнучки» утворилися на об’їзді району мосту з проспекту Перемоги.
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