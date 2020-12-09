Правоохоронцям довелося стріляти по колесах автомобіля чоловіка.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області патрульні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував скандал на «Новій пошті» і намагався збити на автомобілі поліцейських.

Читайте такожУ київському ТРЦ охорона побила відвідувача, який використовував шарф замість маски (відео)Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському відділі поліції, інцидент стався поточного тижня.

Зазначається, що 34-річний чоловік відмовився розраховуватися за надіслану йому на «Нову пошту» посилку і влаштував у поштовому відділенні скандал.

На місце події прибув наряд поліції, проте порушник повівся ще агресивніше, «кидався» на правоохоронців, обзивався, а потім спробував втекти з місця події.

Поліцейські перегородили йому дорогу, але чоловік сів у свій автомобіль і поїхав просто на них.

«Щоб не допустити наїзду, правоохоронці змушені були стріляти з табельної зброї по колесах. Тоді зловмисник розвернувся і поїхав. Утікача заблокували в декількох сотнях метрів від місця події і доставили до територіального відділу поліції», - повідомили в главку.

За словами заступника начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександра Леконцева, чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, порушник виявився місцевим жителем, раніше судимим за викрадення і крадіжку.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Разом із цим за фактом застосування співробітником поліції вогнепальної зброї керівництво ДУНП в Одеській області ініціювало проведення службового розслідування. Правову оцінку його діям нададуть після його завершення.

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Автор: Лариса Козова