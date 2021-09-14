Правоохоронець зізнався, що у цьому питанні він – некомпетентний.

Співробітник підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку "ТОР" у Хмельницьку відмовився переходити на державну мову на прохання заявниці й спровокував скандал.

Відео палкої розмови між копом та місцевою мешканкою у Facebook опублікував депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

На прохання жінки говорити українською, правоохоронець натомість намагався з’їхати з теми й згадав про вирішення конфлікту, через який викликали патрульних.

"Я приїхав на виклик з’ясовувати ситуацію з котом. Ми будемо з’ясовувати ситуацію з котом чи те, якою мовою я спілкуюся?" – звернувся коп.

На що обурена жінка ще раз зауважила, що в країні восьмий рік іде війна з Росією, тому вона не хоче чути російську від представників правоохоронних органів.

"Ви будете розмовляти зі мною тільки українською. Ви порушуєте закон про мову. Ви не маєте права спілкуватися зі мною російською мовою. Я не розумію мову агресора", – відповіла заявниця.

До конфлікту невдовзі втрутилися колеги поліцейського, які вирішили принципову позицію чоловіка підтримати.

"Люди можуть висловлюватися і російською", – додав один з патрульних.

На зауваження громадянки, що правоохоронець повинен надавати послуги українською, його колеги висловилися: "Має право розмовляти російською. Покажіть мені, де ваш закон про мову".

А сам коп, який спровокував конфлікт, відповів: "Я не компетентний, зі мною нічого спілкуватися".

16 липня 2021 року в Україні набули чинності нові положення ухваленого у 2018 році Закону про мову. Від літа усіх працівників сфери надання послуг зобов’язали звертатися до громадян українською мовою. Проте законом не забороняється обслуговування іншими мовами на прохання клієнтів, зокрема російською.

Відтоді в Україні не вщухали мовні скандали, учасники яких переважно відмовлялися обслуговувати громадян державною. Противники Закону стверджують, що він нібито дискримінує мови нацменшин.

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Автор: Яна Ставська