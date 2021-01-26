Хлопець закликав "натовпом зловити цього вояку і змусити вибачитися".

Житель Умані Владислав Гридасов заступився за київську блогершу di.rubens (Таїсія (Маламан) Онацька), яка зізналася у своїй любові до Росії, і пригрозив побити офіцера Збройних сил України (ЗСУ) Анатолія Штефана «Штірліца».

Повідомлення про це з'явилося на Facebook-сторінці "День пехоты"

"Давайте натовпом зловимо цього вояку і змусимо вибачитися. Якщо не зрозуміє, можна буде отп**дити і облити зеленкою чисто для приколу, щоб розумів, що буває, якщо чіпати молодь. І змусити зняти з сайту "Миротворець", тому що там публікують ні в чому не винних людей, які потім вмирають дивним чином", – написав Грідасов в коментарях до посту di.rubens.

Після цього Гридасова внесли в базу "Миротворця".

"Центр" Миротворець "просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться в повідомленні.

Там також зазначається, що 24-річний житель Черкаської області підтримує збройний напад Росії на Україну. З його особистих фотографій видно, що він відвідував окупований Крим.

Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: Денис Прядко