Депутат стверджує, що в нього забрали документи.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Пашковський заявив, що до його службової квартири в Києві вдерлися невідомі, зламавши дверні замки й пошкодивши сигналізацію.

Про це нардеп написав у себе в Facebook.

За словами депутата, з квартири було вилучено його майно, в тому числі кореспонденція та документація парламентаря.

"Щоб уникнути будь-яких провокативних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що у моєму помешканні ніколи не зберігалося та не зберігається жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин. Натомість в квартирі знаходиться пакет документації, що носить режим обмеженого доступу до інформації та становить особливу цінність в рамках моєї діяльності народного депутата України!", - написав Пашковський.

Він також звернувся до правоохоронців щодо правової оцінки інциденту.

Судячи з фото, на місце події вже прибули правоохоронці та журналісти.

Як повідомляв УНІАН, раніше на центральному залізничному вокзалі Києва пограбували народного депутата Володимира Ар'єва. До цього в столиці обікрали автомобіль народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського.

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Автор: Юрій Годован