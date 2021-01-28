До поліції Києва звернулась жителька Вінницької області з заявою про зникнення її сина.

У Києві в річці Либідь знайшли тіло 25-річного військовослужбовця з Вінничини, якого шукали понад десять днів.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у Facebook, до поліції Києва звернулась жителька Вінницької області з заявою про зникнення її сина.

За словами жінки, на початку січня він раптом перестав виходити на зв'язок. Поліцейські зареєстрували звернення та розпочали пошуки.

До цілодобових пошуків, які тривали понад десять днів, було залучено оперативних працівників, дільничних офіцерів поліції, кінологів зі службовими собаками, військовослужбовців Національної гвардії, водолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій та рятувальників.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Жувак, завдяки записам камер відеоспостереження правоохоронці встановили місце, де чоловік проводжав на потяг своїх друзів по службі, а після цього він зник.

«Ми провели спецоперацію з розшуку чоловіка, опитали десятки свідків. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь. Не дивлячись на низьку температуру, водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. У результаті, ми знайшли у воді труп 25-річного вінничанина. За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - розповів він.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини події. Досудове розслідування триває.

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Автор: Юлія Петриченко