Автобуси стояли на приватній території, коли вогонь з сухостою перекинувся на транспорт.

У селі Великі Глібовичі Львівської області невідомі підпалили траву, через що згоріли три маршрутки.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Автобуси стояли на приватній території, коли вогонь з сухостою перекинувся на транспорт.

Два десятки рятувальників гасили полум'я понад півгодини, та маршрутки, що належали приватному підприємцю, встигли вигоріти дощенту і відновленню вже не підлягають.

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Спалювання сухої трави в Україні

В Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж і площ їх поширення, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

У 2020 році на 50% в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість пожеж в природних екосистемах, а також збільшилася загальна площа, охоплена вогнем - в 4 рази (2020 рік - 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 615 га, 2019 рік - 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). Також сказано, що в державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася більш ніж в 4 рази, а Площа - в 42 рази в порівнянні з минулим роком.

Минулого року через спалювання сухої трави в Україні сталося кілька великих пожеж. Наприклад, в Житомирській області горіло майже все село.

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Автор: Олег Давигора