За даними ЗМІ, поліція не розслідуватиме причини ДТП - цим займеться ДБР.

У Києві співробітник Служби безпеки України на мотоциклі марки Harley-Davidson збив трьох пішоходів.

Про це повідомляє Obozrevatel.

ДТП сталася в понеділок, 9 листопада, біля Варшавського кварталу, близько 20:30. Постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Водій мотоцикла був без екіпіровки.

Як повідомило виданню інформоване джерело, поліція не розслідуватиме причини ДТП. За їхніми даними, цим займеться ДБР.

"Цим займеться Державне бюро розслідувань", - уточнило джерело.

У ДБР поки цю інформацію не коментують.

Читайте такожДТП у Харкові: іномарку від удару відкинуло на зупинку, є постраждалі (фото, відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН