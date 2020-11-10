У Києві співробітник Служби безпеки України на мотоциклі марки Harley-Davidson збив трьох пішоходів.
Про це повідомляє Obozrevatel.
ДТП сталася в понеділок, 9 листопада, біля Варшавського кварталу, близько 20:30. Постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Водій мотоцикла був без екіпіровки.
Як повідомило виданню інформоване джерело, поліція не розслідуватиме причини ДТП. За їхніми даними, цим займеться ДБР.
"Цим займеться Державне бюро розслідувань", - уточнило джерело.
У ДБР поки цю інформацію не коментують.
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