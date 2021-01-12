У передмісті Одеси чоловік викинувся з 8-го поверху житлового будинку і вижив.
Читайте такожПовертаються на роботу: українці створили черги на кордоні (відео)Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 10 січня в Лиманському районі Одеської області.
За попередніми даними, чоловік намагався накласти на себе руки. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.
«Потерпілий перебуває в реанімації, у важкому стані», - повідомили в главку.
Як повідомили сьогодні очевидці в соціальних мережах, інцидент стався в житловому комплексі «Суворовський» на вул. Бочарова, 54/б - в селищі Крижанівка, що межує з Одесою.
Відзначається, що чоловік випав з 8-го поверху на сходи, що ведуть у підвал житлового будинку.
У Telegram-каналах розміщено відеозапис з місця події. На ньому видно, що чоловік лежить на сходах в неприродній позі (підігнути нога та ін.) у крові. Він кричить від болю, і просить допомогти.
Люди, які прибігли на місце події, намагаються заспокоїти постраждалого, який весь час хоче змінити становище, наполягає, щоб йому допомогли випрямити ноги і руки. При цьому він не пам'ятає (не розуміє), яким чином опинився на землі, і весь час запитує: «Що сталося?!», «З якого поверху?!».
Серед присутніх - молода жінка, імовірно, дружина потерпілого, яка пояснює людям, що чоловік випав з 8-го поверху, коли курив. Вона весь час плаче, і пояснює, що «намагалася його втримати», і в квартирі вони були вдвох.
На відео також зафіксовано пошкоджений навіс, розміщений над сходами, на яких лежить чоловік.
Як повідомив УНІАН один з мешканців будинку, постраждалий раніше вже висловлював намір накласти на себе руки. За даними джерела, приблизно рік тому у цього чоловіка нібито «почалися неприємності з бізнесом», що і могло стати причиною спроби самогубства.
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