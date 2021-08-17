Суд ухвалив рішення, підтримавши клопотання прокуратури.

Суд на Миколаївщині вирішив відправити на примусове лікування чоловіка, підозрюваного в підпалі супермаркету "Епіцентр" в місті Первомайську.

Про це повідомляє прес-служба Первомайської окружної прокуратури.

Там розповіли, що суд задовольнив клопотання прокуратури й дозволив застосувати до 38-річного місцевого мешканця примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом. Встановлено, що чоловік страждає психічним захворюванням та не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Підпал "Епіцентру" в Первомайську

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого у місті Первомайськ Миколаївської області сталася масштабна пожежа у торговельному центрі "Епіцентр". Вогнем було знищено орієнтовно 4 тис. кв. м із загальної площі приміщення магазину та товар, який там перебував.

Поліція затримала 37-річного підозрюваного у підпалі магазину. Він також поранив сокирою двох охоронців торгового центру.

Правоохоронці повідомили йому про підозру в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ) та замаху на вбивство декількох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Згодом прокурори в суді попросили відправити його на примусове лікування до психіатричного закладу.

Автор: Юрій Годован