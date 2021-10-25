За повідомленням жандармерії регіону, громадянці України нічого не загрожує, стан її здоров'я задовільний.

У Посольстві України в Турецькій Республіці розповіли про стан здоров'я української парапланеристки, яка впала в море під час міжнародного фестивалю.

Як передає кореспондент УНІАН, про стан здоров'я жінки в ефірі каналу "Україна 24" розповів керівник консульського відділу Посольства України в Туреччині Андрій Білик.

"24 жовтня громадянка України, яка брала участь в спортивних показових змаганнях в провінції Мугла, район Фетхіє, не впоралася з керуванням при стрибку з парашутом з висоти 1 тис. 700 метрів і виконала невдале приземлення в море, після чого втратила свідомість", - повідомив він.

Білик зауважив, що берегова охорона врятувала жінку.

"Наразі, за повідомленням жандармерії регіону, громадянці України нічого не загрожує, стан її здоров'я задовільний. Ніякої додаткової медичної допомоги вона не потребує", - зазначив представник посольства.

Він також додав, що Консульство України в Анталії тримає ситуацію на контролі, зв'язується з громадянкою України та страховою компанією для повного вичерпання інциденту.

Крім того, Білик зауважив, що така ситуація склалася через погодні умови. Вона також торкнулася двох громадян Туреччини. Інша інформація щодо громадян України, які могли б постраждати, у посольства відсутня.

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Що сталося з українською парапланеристкою

У Туреччині на курорті в ході 21 Міжнародного фестивалю повітряних ігор Олюденіз українка-парапланеристка під час одиночного польоту впала в море.

Громадянку України врятувала команда водолазів. Потім українку доставили в державну лікарню Фетхіє.

Автор: Таня Поляковська