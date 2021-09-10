Жінка, за прогнозами медиків, швидше за все виживе

Медики попередньо з'ясували, що вколола собі ітамаленькому синові горе-мати в Дніпрі. За їхніми даними, це могло бути снодійне.

Про це повідомляє ТСН.

Жінка перебуває в реанімації 4 міської лікарні. Згідно з результатами аналізів хімічного складу препарату, вона вколола собі снодійне. За даними ЗМІ, вона використовувала рецептурні ліки.

Медики вважають, що вона виживе. Вона навіть відповідає на прості запитання.

Читайте такожЗомліла прямо на сцені табору: розкрито подробиці смерті дівчинки на Херсонщині"Зараз стан хворої з кількома позитивними динаміками. Вона доступна до елементарного контакту - на прості запитання відповідає так чи ні", - розповів завідувач центру з лікування гострих отруєнь КНП "Міська клінічна лікарня №4".

Чи вколола горе-мати малюкові цей же препарат, стане відомо після завершення всіх експертиз. Жінці загрожує від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Маленького Микиту мають поховати сьогодні, 10 вересня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпрі сталася трагедія - жінка вирішила вчинити самогубство і вбити свого маленького сина. 39-річна мати зробила собі і дитині смертельний укол. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

Автор: Анастасія Горбачова