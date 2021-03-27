26 березня в Одеській області на автомийці застрелили чоловіка, ще один поранений.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в селищі Лиманське.
«В результаті події одну людину поранено і одну - вбито», - йдеться в повідомленні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З особою, яка стріляла, проводяться невідкладні слідчі дії.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події і особи потерпілих встановлюються, додали в поліції.
Водночас, у соціальних мережах повідомляють, що убитий - 39-річний Олександр Рожко, відомих у певних колах як «Ляма». За одними даними, сталася перестрілка. За іншими - на вулиці Гагаріна в зазначеному населеному пункті група невідомих хотіла напасти на власника автомийки, який нібито відібрав у одного з опонентів зброю і відкрив вогонь.
Місцеві жителі називають Рожка контрабандистом.
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