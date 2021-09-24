Чоловік пред’явив COVID-сертифікат на одному з контрольно-пропускних пунктів.

Поліцейські оголосили підозру жителю Буковини, який намагався перетнути державний кордон за допомогою фейкового COVID-сертифіката та не проходити двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, чоловік пред’явив COVID-сертифікат на одному з контрольно-пропускних пунктів. Прикордонники одразу помітили ознаки підробки.

"Він самостійно створив довідку за допомогою графічного редактора та зробив такий документ своїй дружині. Під час перевірки відомостей про цей сертифікат у базах даних не знайшли. Чоловіку оголошено про підозру за ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет міністрів схвалив проект закону, яким пропонує встановити кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Пропонується доповнити статтею, яка передбачає відповідальність за використання особою завідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Також передбачено встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичних документацій щодо проведення профілактичних щеплень у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавленням волі на термін до двох років позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років.

Автор: Леся Лещенко