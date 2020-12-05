Підставою для внесення відповідного клопотання прокурором та рішення суду стали висновки судово-психіатричної експертизи.

Печерський районний суд Києва вирішив перевести із СІЗО до психлікарні Сухроба Карімова, який у серпні погрожував підірвати банк у центрі Києва.

Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Сьогодні за клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці змінив запобіжний захід громадянину Узбекистану, який 3 серпня погрожував підірвати банк в БЦ "Леонардо". Так, згідно з рішенням суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом", - розповіла вона.

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За словами Максимець, підставою для внесення клопотання стали висновки судово-психіатричної експертизи, у яких вказано на необхідність застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

"Крім того, експерти встановили, що на теперішній час за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. При цьому, на думку прокурора, застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, ніж поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом, не забезпечить запобігання ризикам, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України", - пояснила речниця прокуратури.

Захоплення банку в Києві: що сталося

3 серпня близько 12:20 до банку в будівлі бізнес-центру "Леонардо" на розі вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького у Києві увійшов чоловік і заявив, що у нього в рюкзаку вибухівка.

Співробітники правоохоронних органів встановили, що це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який проживає у Києві. Близько 15:00 зловмисника затримали.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Карімову в дитинстві поставили діагноз "олігофренія", в Узбекистані він перебував на психоневрологічному обліку.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом теракту. Карімову вручили підозру за ч. 1 ст. 258 (вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу.

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Автор: Антоніна Доломанжи