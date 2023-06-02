Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від правосуддя, адже наявність кримінального провадження суперечить морально-етичним принципам.

ВРП відсторонила суддю Тандира, який збив на смерть автомобілем нацгвардійця, від здійснення правосуддя. Зазначають, що наявність кримінального провадження суперечить морально-етичним принципам і може поставити під сумнів незалежність та чесність судді. Про це повідомила прес-служба Вищої ради правосуддя.

В повідомленні сказано, що рішення ухвалено сьогодні, 2 червня, за результатом розгляду клопотання заступника генерального прокурора. При цьому зазначається, що не встановлено обставин, які можуть свідчити, що вказане клопотання є формою незаконного впливу, тиску чи втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя тимчасово до 25 липня 2023 року відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. При цьому нагадали, що Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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"Наявність цього кримінального провадження суперечить морально-етичним принципам, може поставити під сумнів незалежність та чесність судді під час здійснення правосуддя та, з огляду на міжнародні принципи, стандарти поведінки судді і норми національного законодавства, значною мірою зашкодити авторитету судової влади та довірі суспільства до неї", - повідомляє ВРП.

ВРП зазначає, що суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

В повідомленні сказано, що, відповідно до ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. "Оскільки судді повідомлено про підозру 26 травня 2023 року, ВРП до 25 липня 2023 року відсторонила Тандира О.В. від здійснення правосуддя", - зазначають у ВРП.

При цьому нагадали, що 27 травня 2023 року ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Тандира.

Смертельна ДТП за участю судды Тандира - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня суддя Тандир на "Лексусі" на блокпосту збив у Києві нацгвардійця. Військовий загинув на місці.

Нацгвардієць Вадим Бондаренко, який загинув, має трьох дітей, а батько його воює у Бахмуті.

Йшлося про те, що Тандир нібито був у стані алкогольного сп’яніння і відмовився добровільно пройти експертизу. В його машині був алкоголь.

Речниця ДБР Тетяна Сап'ян зазначила в ефірі телемарафону, що притягнення до відповідальності судді, який на смерть збив нацгвардійця, буде непростим,бо головний підозрюваний абсолютно володіє правом, законодавством, тому буде ним спробує ним маніпулювати. Вона звернулася до жителів Київщини, зокрема Макарівського району повідомляти, якщо їм відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо.

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