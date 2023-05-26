Нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Суд задовольнив клопотання прокурора та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив насмерть військослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка у Києві, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі нагадують, що Тандиру затримали у порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

Суддя відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Тому прокуратурою було підготовлено клопотання до суду щодо примусового відібрання у Тандира біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено.

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ДТП з п'яним суддею - що відомо

26 травня близько опівночі у Києві суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії. Внаслідок цього нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці ДТП. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського райсуду Олексія Тандира.

ЗМІ згодом уточнили, що загиблого нацгвардійця звали Вадим Бондаренко і родом він із Черкаської області. Хлопець із початку війни проходив строкову службу.

Військовий виховував одну спільну дитину і двох дітей дружини від попереднього шлюбу. Дружина, діти і мама нацгвардійця наразі перебувають за кордоном. Батько нацгвардійця наразі воює у Бахмуті.

Про суддю відомо те, що він сам відмазував колегу від "п'яного" ДТП - суддю Києво-Святошинського райсуду Дмитра Усатова.

За фактом ДТП за участі судді розпочато кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

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