Школярка намагалася накласти на себе руки / t.me/h..._dnepr
У Дніпрі на вулиці передовій 12-річна школярка різала вени склом на очах у перехожих.
Читайте такожУ Києві дівчинка вистрибнула з 18-го поверхуЯк пише dnepr.express, очевидець події викликав патрульних та медиків.
На його запитання школярка відповідала, що буде краще, якщо вона помре.
З'ясувалося, що дівчинка була п'яна і вже здійснювала спроби суїциду раніше, ковтаючи голки.
Їй надали медичну допомогу на місці та забрали в дитячу лікарню №3.
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