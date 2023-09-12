Її підозрюють у вчиненні опору поліцейським.

Жінці, яка перебувала в автомобілі разом із чоловіком, застреленим 29 серпня патрульним у Дніпрі, повідомили про підозру за опір поліцейському. Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

Зазначається, що сьогодні, 12 вересня, 23-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

"Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських", - йдеться у повідомленні.

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У поліції додали, що за їх результатами можлива додаткова кваліфікація.

Вбивство патрульним чоловіка у Дніпрі 29 серпня: що відомо

29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські через порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей.

Між екіпажем поліцейських та тими, хто був в авто, виник конфлікт. Згідно з відео, оприлюдненим із бодікамер правоохоронців, чоловік ображав патрульну, вдарив її, а потім накинувся на поліцейського, а в цей час жінка, яка була з ним в авто, тримала поліцейську, щоб вона не пішла на допомогу колезі. Поліцейський вистрілив в чоловіка, той помер на місці події.

Патрульному, який вбив чоловіка, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

За даними ЗМІ, разом із Сілогавою та його двома дітьми у салоні автівки була 23-річна Тетяна Патинка із смт Петриківка Дніпропетровської області. Її називають коханкою загиблого. Під час інциденту вона чинила опір і напала на патрульну.

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