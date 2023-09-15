Вона перебуватиме протягом двох місяців під нічним домашнім арештом.

23-річній жінці, яка була в автомобілі чоловіка, застреленого патрульним 29 серпня у Дніпрі, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра, повідомляє Суспільне.

У суді прокурор клопотав про обрання підозрюваній в опорі поліцейському запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 20:00 до 08:00). Жінка ж попросила відпустити її під особисте зобов`язання, оскільки не збирається ухилятися від слідства.

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", - сказала підозрювана.

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Жінка також розповіла, що під час інциденту патрульний не надав їй свого посвідчення. І зазначила, що тікати після того, як зупинили автівку, вона не збиралася.

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 07:00 на 60 діб.

Вбивство патрульним чоловіка у Дніпрі – деталі

29 серпня у Дніпрі патрульні через порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Jaguar. У ньому перебували 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Між поліцейськими та тими, хто був в авто, виник конфлікт. Чоловік ображав патрульну, вдарив її, а потім накинувся на правоохоронця. У цей час жінка, яка була з ним в автомобілі, тримала поліцейську, щоб та не пішла на допомогу колезі. Поліцейський вистрілив у чоловіка, той помер на місці події.

За даними ЗМІ, жінкою, яка була у салоні автівки, є 23-річна Тетяна Патинка із смт Петриківка Дніпропетровської області. Її називають коханкою загиблого. 12 вересня жінці повідомили про підозру за опір поліцейському.

Патрульному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

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