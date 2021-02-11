Водій кілька разів виходив з маршрутки, щоб розібратися з неадекватом.

У Києві водієві маршрутки довелося розбиратися з п'яним пасажиром, який хотів безкоштовно проїхати.

Відео очевидця інциденту опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

«У Києві в маршрутці 316 біля метро Лівобережна один з чоловіків відмовився платити за проїзд, водій негайно віддав йому фідбек: зворотний зв'язок», - йдеться в повідомленні.

На записі видно, що водій кілька разів виходив з маршрутки, щоб розібратися з неадекватом. "Ще раз зайдеш - ломом відх* *ячу", - каже водій.

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Автор: УНІАН