Інцидент стався на Лівобережній / скріншот з відео
У Києві водієві маршрутки довелося розбиратися з п'яним пасажиром, який хотів безкоштовно проїхати.
Відео очевидця інциденту опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.
«У Києві в маршрутці 316 біля метро Лівобережна один з чоловіків відмовився платити за проїзд, водій негайно віддав йому фідбек: зворотний зв'язок», - йдеться в повідомленні.
На записі видно, що водій кілька разів виходив з маршрутки, щоб розібратися з неадекватом. "Ще раз зайдеш - ломом відх* *ячу", - каже водій.
Бійка між водієм і пасажиром
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