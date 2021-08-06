СБУ показала оперативні відео та аудіозаписи злочинів учасників банди з членами Нацкорпусу.

У Службі безпеки України заявляють, що мають докази протиправної діяльності рекетирів, які тримали в страху харківських бізнесменів.

В повідомленні прес-центру СБУ зазначається, що учасники злочинного угруповання, яке СБУ вчора викрила в Харківській області, систематично займалися рекетом.

"Наразі 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень", - повідомляє СБУ.

У матеріалах, опублікованих на сайті СБУ, зокрема, йдеться про якогось "Олега Северова", який погрожував бізнесменам і пробивав колеса в машині. Також є розмови, де йдеться про те, що якщо підприємець не платитиме рекетирам гроші, то його "поховають".

Також у розмовах йдеться про якогось "Чилі" (серед затриманих є нібито один з лідерів місцевого осередку Національного Корпусу Сергій Величко на прізвисько "Чилі"). В одному з відео є загроза: "ти думаєш, с**а, ми не знаємо, на чому ти їздиш, де ти їздиш, твої маршрути, на ***й! Ну ти що, безсмертний?"

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Служба безпеки України заявила, що ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося рекетом бізнесменів у Харківській області.

Читайте такожМайже 150 пограбувань іноземців: у Києві знешкодили банду (фото, відео) До її складу входили майже 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці, а також особи з досвідом ведення бойових дій. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, серед осіб з досвідом ведення бойових дій є представники партії "Національний корпус".

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і здійснювали тяжкі злочини економічного і насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

6 серпня в Києві прихильники політичної партії Національний корпус зібралися на мітинг біля Шевченківського районного суду, де обирають запобіжний захід підозрюваним. Лідер Нацкорпусу і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що політична сила має намір домагатися правосуддя у справі семи затриманих у Харкові побратимів.

За його словами, "ця справа абсолютно сфальсифікована і політично мотивована", Національний корпус не буде спокійно дивитися на несправедливість.

Автор: Надя Пришляк