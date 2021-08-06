Партія Національний корпус заявляє, що 5 серпня у Харкові безпідставно арештували ветеранів російсько-української війни та проукраїнських активістів.

У Шевченківському райсуді Києва обирають запобіжний захід представникам Національного корпусу, яких 5 серпня затримали у Харкові за статтями про створення злочинної організації та участі в ній, а також у вимаганні та протидії законній господарській діяльності.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, правоохоронці щільно заблокували вхід на територію суду, значно обмеживши проходження громадян до будівлі суду.

Водночас, на територію до будівлі суду пройшла незначна кількість представників Нацкорпусу. Активістам вдалося пронести колонки та іншу апаратуру для виступів перед судом.

Наразі більшість прихильників Нацкорпусу знаходиться на тротуарах з обох сторін вулиці Дехтярівської.

Станом на 10:20 нараховується кілька сотень прихильників Нацкорпусу.

Вхід у будівлю суду теж щільно оточений правоохоронцями.

Раніше керівництво Нацкорпусу закликало своїх членів мобілізувати сили й підтримати побратимів під судом. Після чого в Telegram партії з’явилась інформація про зупинку співробітників СБУ їхніх автобусів на шляху з Харкова до столиці.

Що каже СБУ

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців, а якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину", зокрема підпалювали автомобілі.

Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

Що кажуть у Нацкорпусі

Лідер політсили Андрій Білецький заперечив звинувачення правоохоронців. Готівку у партії пояснили збором коштів на життєво необхідну операцію пораненого під час нападу найманців Іллі Киви бійця, а зброя, стверджують, виявилась абсолютно легальною.

Білецький також звинуватив владу у спробі "зачистки вулиць" й уточнив, що обшуки пройшли у ветеранів російсько-української війни та громадських активістів. Серед затриманих, за словами лідера НК, – творець відомої кричалки про Путіна "Путін-х*йло".

Автори: Яна Ставська, Віталій Саєнко