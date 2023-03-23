За словами командира, хлопець не був жертвою булінгу, тиску на нього не було.

Командир курсанта Дмитра Гульчука, який застрелився на території Львівського університету внутрішніх справ, Станіслав Пась вперше прокоментував трагедію. За його словами, не було жодних причин вважати, що хлопець може піти на самогубство.

У коментарі "Суспільному" Пась заявив, що не конфліктував із хлопцем Гульчуком, булінгу не було. Останні кілька днів свого життя юнак "завжди ходив веселий, сміявся". Командир розповів, що Гульчук кілька разів просив звільнення, щоб провести час з дівчиною.

"Не було жодних таких причин вважати, що він може із собою щось зробити", – зазначив Пась.

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За словами Пася, загиблий був закритою людиною, тож спілкування з ним було "важке", але командир нібито намагався встановити контакт.

"Іноді в мене виходило, іноді – ні. Такої ситуації, щоб ми сварилися, не було. Ми з ним спілкувалися як командир із курсантом. Так, він приходив іноді до мене за допомогою, я йому завжди як умів, так і допомагав", – розповів Пась.

За попередніми даними, курсант Гульчук вистрелив собі в голову з рушниці. Хлопця знайшли ще живим, але нічим не змогли допомогти. Батьки стверджують, що їм відомо про передсмертну записку сина, але вона нібито зникла. Командир запевняє, що не бачив її.

"Говорили, що передсмертна записка була, але я її не бачив. Я приїхав десь через 20 хвилин, тіло було у швидкій і я не бачив тієї записки", - сказав Пась.

Самогубство курсанта у Львові: що відомо

19 березня у Львівському державному університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний курсант. Хлопець нібито застрелився з автомата АКС-74У під час варти на посту.

Як з'ясувалося пізніше, до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Кримінальне провадження буде також розслідуватись за статтею про доведення до самогубства.

Напередодні батьки курсанта розповіли про останнє СМС та ймовірну передсмертну записку сина. За їхніми словами, сина могли довести до суїциду.

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