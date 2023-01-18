Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі дитячого садка.

В Броварах станом на 14:00 виявлено 17 загиблих внаслідок авіакатастрофи. Серед них четверо дітей і 9 осіб, які перебували на борту гелікоптера.

Такі дані оприлюднила ДСНС. "Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень, доля одної дитини залишається невідомою", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДСНС підкреслили, що інформація уточнюється.

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Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитячого садка.

Психологами служби надано допомогу 51 особі.

На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Падіння гелікоптера в Броварах

Поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ разом з Нацполіцією й іншими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

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