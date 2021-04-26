У членів злочинної групи вилучили майже 10 тисяч блістерів препарату іноземного виробництва на суму близько 2,5 мільйона гривень.

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали чотирьох осіб, які налагодили поставки прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, які продавали підпільним нарколабораторіям у різних регіонах держави.

Як передає Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, затримали злочинців під час ввезення майже 10 тис. блістерів з препаратами вартістю близько 2,5 млн грн.

Група осіб займалася міжнародним контрабандним переміщенням наркосировини з Арабської Республіки Єгипет до України.

Встановлено, що організаторами групи є подружжя з Києва – 39-річний чоловік та 36-річна жінка. До злочинної діяльності вони залучили двох жінок, які виконували роль «кур’єрів». Зловмисники вилітали до країни для закупівлі препарату, що містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено. Прекурсори іноземного виробництва вони приховували у валізах з одягом.

У подальшому заборонений товар контрабандисти реалізовували через інтернет як гуртом, так і вроздріб. Вартість становила 240-250 грн за блістер. Процес збуту здійснювався шляхом відправлення посилок безпосередньо замовникам, а гроші вони переказували на банківські картки.

24 квітня після проведення спецоперації правоохоронці затримали усіх членів групи в аеропорту «Бориспіль».

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили близько 500 блістерів пігулок з попередніх контрабандних поставок.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Денис Прядко