Подія сталась на очах у десятків людей.

На військовому параді в Києві один з глядачів намагався скоїти акт самоспалення.

Відео інциденту з’явилось у спільноті Telegram Київ оперативний.

За словами очевидців, чоловік облив себе запальною сумішшю і підпалив. Через що у натовпі сталася паніка.

Як свідчать відзняті кадри, подія сталася неподалік інформаційних стендів біля однієї з будівель центральної вулиці столиці.

Полум’я поширювалося одягом потерпілого і дійшло до грудей та шиї. Однак правоохоронцям та небайдужим вдалося вчасно загасити вогонь. Після поливу водою чоловік прийшов до тями.

Про стан чоловіка та причини такого вчинку нічого невідомо.

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Іван Бойко