У Черкасах чоловік обстріляв людей, з якими у нього виник конфлікт. Він намагався втекти, але його затримали.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Черкаської області.
За попередніми даними, близько 15:00 між трьома чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт. Один із них дістав зброю і декілька разів вистрілив у бік опонентів.
Двох чоловіків госпіталізовано до Третьої міської лікарні із тілесними ушкодженнями спини та голови. Сам правопорушник втік до лісу, але пізніше його знайшли. Ним виявися 48-річний місцевий мешканець.
Читайте такожДо нападу на українських прикордонників причетні працівники СБУЧоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зараз, за процесуального керівництва прокуратури міста Черкаси, вирішується питання про вручення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Вас також можуть зацікавити новини
- Зарізав маленького брата, поки той спав: нові подробиці розправи підлітка над власною сім'єю в Києві
- У Тернополі біля нічного клубу ударом в голову вбили 25-річного хлопця
- У Чернігові до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який жорстоко вбив 11-місячного сина
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram