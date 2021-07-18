Поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця.

У Черкасах чоловік обстріляв людей, з якими у нього виник конфлікт. Він намагався втекти, але його затримали.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Черкаської області.

За попередніми даними, близько 15:00 між трьома чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт. Один із них дістав зброю і декілька разів вистрілив у бік опонентів.

Двох чоловіків госпіталізовано до Третьої міської лікарні із тілесними ушкодженнями спини та голови. Сам правопорушник втік до лісу, але пізніше його знайшли. Ним виявися 48-річний місцевий мешканець.

Читайте такожДо нападу на українських прикордонників причетні працівники СБУЧоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зараз, за процесуального керівництва прокуратури міста Черкаси, вирішується питання про вручення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська